Ciclismo | drammatica caduta al Giro di Polonia | Jakobsen in coma farmacologico

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Un drammatico incidente ha gravemente segnato la volata della 1/a tappa del Giro di Polonia di ciclismo, a Katowice. Il bilancio della caduta finale è tremendo e parla di diver ...

Brividi nel finale della prima tappa del Giro di Polonia. All’arrivo di Katowice una spaventosa caduta innescata da Dylan Groenewegen ha coinvolto molti corridori. Tra questi Fabio Jakobsen che è stat ...

