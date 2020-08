Chiede le distanze per il figlio trapiantato, mamma aggredita da due turiste: 'Il covid non esiste' (Di mercoledì 5 agosto 2020) Chiede di mantenere le distanze di sicurezza per il figlio malato e viene aggredita. Una mamma è stata aggredita, verbalmente, da due turiste e della costa apuana, in Toscana, dopo aver chiesto di ... Leggi su leggo

Le prescrizioni anti-Covid, per il rispetto del distanziamento sociale, mettono alle strette i gestori di locali da ballo, discoteche, night e sale di intrattenimento che fanno fronte comune e lancia ...

