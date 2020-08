Chiede distanze per il figlio trapiantato. Aggredita in spiaggia: "Tienilo a casa. Il Covid non esiste" (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Il Covid non esiste: niente distanze. Se tuo figlio è malato tienitelo in casa”. Sarebbe stata questa la reazione di due turiste della costa apuana, in Toscana, contro una madre che Chiedeva attenzione per il suo bambino, reduce da un trapianto. A riportare la vicenda è Il Tirreno.Se lo è sentito gridare addosso, muso a muso, con una cattiveria ingiustificabile, per uno spicchio di ombra negato una mamma coraggiosa, al mare sulla costa apuana con il suo “bambino di ceramica”.Secondo quanto riportato al quotidiano, la donna e il figlio sarebbero stati aiutati da altri bagnanti, che avevano assistito con incredulità alla scena. Leggi su huffingtonpost

