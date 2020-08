Chiara Ferragni, la foto del décolleté a bordo piscina. I fan: “Che tett*** piccole”. La sua risposta è geniale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Chiara Ferragni risponde agli haters Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto a bordo piscina della casa in Sardegna, dove sta trascorrendo le vacanze estive in compagnia della famiglia e di alcuni amici. L’influencer nello scatto indossa un vestitino nero a stelline con una scollatura ampia. Immediati i commenti dei fan: “Sei bellissima, stupenda”. Ma c’è anche un commento di un hater sotto la foto: “Senza tett***, sei piatta”. Non si fa attendere la risposta di Chiara Ferragni: “Adoro che nella tua bio scrivi ‘non esistono problemi, solo soluzioni’ e pensi che il mio seno piccolo sia un problema. Ma ... Leggi su tpi

zazoomblog : Chiara Ferragni e la sua (pseudo)cellulite: il potere delle foto senza filtri - #Chiara #Ferragni #(pseudo)celluli… - Cristin82074935 : RT @Corriere: Schmidt: «Perché ho invitato Chiara Ferragni agli Uffizi e che cosa è successo dopo» - andreagiacobin1 : Chiara Ferragni, lite sul #brand. Novità dal mio blog. @ChiaraFerragni @CF_Collection - V_Mannello : @Corriere Chiara #Ferragni, per quanto risulta dai media, NON è venuta in 'visita culturale' per illustrare ai giov… - Corriere : Schmidt: «Perché ho invitato Chiara Ferragni agli Uffizi e che cosa è successo dopo» -