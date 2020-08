Chiara Ferragni e la sua pseudocellulite | il potere delle foto senza filtri

Chiara Ferragni e la sua (pseudo)cellulite: il potere delle foto senza filtri (Di mercoledì 5 agosto 2020) Di recente uno scatto di Chiara Ferragni vista da dietro in bikini verde ha fatto scatenare la voglia di vedere più foto senza ritocchi da parte di vip sui social. Tutto è nato perché un utente ha commentato: «Ma un difetto ce l’hai? Neanche la cellulite». E l’influencer da 20,6 milioni di followers non se l’è fatto dire due volte, ha risposto con una Ig story sul suo account Instagram nella quale ha mostrato con una luce dall’angolazione diversa il suo alto b che faceva intravedere una (pseudo) cellulite. «Abbiamo tutti la cellulite, dipende dalla luce e dalla posizione», ha scritto la star. Leggi su vanityfair

