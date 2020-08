Chi può prendere il bonus pc da 500 euro (Di mercoledì 5 agosto 2020) La ministra per l’Innovazione Paola Pisano ha rilasciato oggi un’intervista al Corriere della Sera per spiegare come funziona il bonus pc da 500 euro: La Commissione europea ieri ha dato via libera ai voucher previsti dall’Italia per sostenere le famiglie più deboli nel dotarsi di connessione a Internet e di un personal computer o un tablet. «Ha riconosciuto la legittimità del regime di aiuto che permetterà alle famiglie con reddito Isee inferiore ai 20 mila euro di poter beneficiare, dopo l’estate, di un voucher fino a 500 euro: per accedere a servizi di connettività e disporre di un tablet o un personal computer. Questa è solo la prima fase delle misure di sostegno che il Comitato banda ultra larga ... Leggi su nextquotidiano

