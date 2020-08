Chi è Viviana Parisi, la donna scomparsa con il figlio di 4 anni a Messina (Di mercoledì 5 agosto 2020) Aveva detto che sarebbe andata in un centro commerciale distante appena 30 chilometri, invece ne ha percorsi più di 100 Viviana Parisi, 43 anni, scomparsa due giorni fa insieme al figlio Gioele, di 4 anni, dopo un lieve incidente stradale sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza della frazione di Torre del Lauro di Caronia (Me). Le ricerche – che coinvolgono dalla polizia stradale ai vigili del fuoco, dai carabinieri alla forestale e alla protezione civile con l’ausilio di droni, unità cinofile ed esperti di topografi – proseguono senza sosta. Ma finora della donna e del piccolo non è arrivata alcuna notizia. Le ipotesi sulla scomparsa Viviana ... Leggi su tpi

