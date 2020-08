Champions League, ottimismo in casa Napoli: “Insigne è fiducioso” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Avverte già meno dolore il capitano azzurro, Lorenzo Insigne, dopo l’infiammazione all’inserzione dell’adduttore procurata durante Napoli-Lazio. L’agente è fiducioso: “Penso che a Barcellona ci sarà”. In attesa dell’ok dei medici cresce la fiducia in casa Napoli per vedere il capitano in campo nel match di sabato prossimo, 8 agosto, quando i partenopei affronteranno il Barcellona di Leo Messi per conquistarsi una storica qualificazione ai quarti di Champions League. Missione non facile ma di certo non impossibile dopo l’1 a 1 della gara di andata allo stadio San Paolo dove gli azzurri hanno saputo tener testa ai blaugrana. “Insigne è molto allegro e fiducioso ... Leggi su anteprima24

