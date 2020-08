Champions League: Garcia, Lione ha il 50% di possibilità di qualificarsi, eliminando la Juventus (Di mercoledì 5 agosto 2020) Siamo outsider e la Juve e' strafavorita, perché è costruita per vincere la Champions ma vogliamo uscire dal campo a testa alta,sperando di essere ricompensati, afferma Garcia Leggi su firenzepost

"Parlando in termini percentuali ritengo che abbiano il 50% di possibilità di passare il turno e di accedere ai quarti di finale di Champions League. Sono partite secche, può accadere di tutto. Sono ...Micidiale in casa, la Pulce si scatena al Camp Nou In Champions League sono 66 le partite giocate da Messi al Camp Nou, tutte scandite da 67 reti complessive (1.01 a incontro). Sono 50 le vittorie ...