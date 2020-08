Champions League 2021/2024: a Dazn i diritti per Germania, Austria e Svizzera. E in Italia? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Champions League Dazn allunga le mani sulla Champions League. La piattaforma streaming ha ottenuto in esclusiva i diritti per la trasmissione della competizione europea in Germania, Austria e Svizzera nelle stagioni 2021/2024. Tutto tace, invece, sul fronte italico, dove l’asta per l’assegnazione dei diritti triennali è ancora in corso. Il pacchetto agguantato è sostanzioso. Nei tre paesi indicati, Dazn trasmetterà infatti 121 delle 138 partite in programma, dai preliminari fino alla finale. Ogni match, tranne uno a settimana, sarà trasmesso live e in esclusiva dalla piattaforma. La finale, che decreterà la squadra ... Leggi su davidemaggio

juventusfc : #UCL, la lista dei bianconeri ?? - SkySport : Gollini, problemi al ginocchio: a rischio il Psg - DiMarzio : #Juve, #Parma e #CR7: le parole di #Kulusevski - sportli26181512 : Neymar punta l'Atalanta: 'Sono al top, voglio la Champions con il Psg': Il brasiliano è carico in vista della sfida… - FintechItalia : @giapao @m_civillini @LaStampa Nata nel 1999 Wirecard è fintech come il Milan da Champions League. -