Champions League 2021/2024: a Dazn i diritti per Germania, Austria e Svizzera. E in Italia? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Champions League Dazn allunga le mani sulla Champions League. La piattaforma streaming ha ottenuto in esclusiva i diritti per la trasmissione della competizione europea in Germania, Austria e Svizzera nelle stagioni 2021/2024. Tutto tace, invece, sul fronte italico, dove l’asta per l’assegnazione dei diritti triennali è ancora in corso. Il pacchetto agguantato è sostanzioso. Nei tre paesi indicati, Dazn trasmetterà infatti 121 delle 138 partite in programma, dai preliminari fino alla finale. Ogni match, tranne uno a settimana, sarà trasmesso live e in esclusiva dalla piattaforma. La finale, che decreterà la squadra ... Leggi su davidemaggio

