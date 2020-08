Champions ed Europa League, il calendario: ecco la «maratona» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Champions ed Europa League, il calendario: ecco la «maratona» delle due coppe europee. Si parte questa sera Una grande abbuffata di Coppe. Si parte questa sera con i primi ottavi di finale, domani le altre quattro gare restanti di Europa League. Poi sarà il momento della Champions League: ben 26 partite in 19 giorni, sarà un periodo davvero interessante. ecco il calendario completo: 5 agosto Istanbul Başakşehir-Copenaghen (1-0) ore 18.55 Wolfsburg-Shakthtar Donetsk (1-2) ore 18.55 Lask-Manchester United (0-5) ore 21 Inter-Getafe (gara unica) ore 21.00 6 agosto Siviglia-Roma (gara unica) ore 18.55 Rangers-Bayer Leverkusen (1-3) ore ... Leggi su calcionews24

