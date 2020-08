Cessione Roma, Pallotta e Friedkin alla firma: e per il futuro spunta un clamoroso ritorno (Di giovedì 6 agosto 2020) La Roma è pronta a cambiare proprietà. C’è l’intesa tra James Pallotta e Dan Friedkin e manca ormai pochissimo per la Cessione del club giallorosso. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante di ‘Sky’ è stato raggiunto in serata l’accordo definitivo per una cifra di poco inferiore ai 600 milioni. Mancano solo le ultime formalità burocratiche, ma l’era Pallotta può considerarsi chiusa. La notizia del passo indietro di Al-Baker, l’altro interessato al club giallorosso, aveva già fatto intendere che Friedkin sarebbe stata l’unica soluzione percorribile. Già a gennaio, prima della pandemia, di era arrivati ad un passo dalla firma per una cifra ... Leggi su calcioweb.eu

