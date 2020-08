Cessione Roma, Friedkin sempre più vicino: le ultime (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dan Friedkin sarà presto il nuovo presidente della Roma. La trattativa per la Cessione della società giallorossa ha subito un’accelerata decisiva nelle ultime ore: Pallotta si è deciso a vendere il club, anche a condizioni economiche meno favorevoli di quelle ipotizzate prima della pandemia. L’interlocutore è sempre stato lo stesso, sono cambiati tempi e modi. E soprattutto le cifre. Friedkin, infatti, è stato l’unico realmente interessato all’acquisto della Roma, ossia l’unico che ha messo sul tavolo una cifra importante, e non solo l’idea di un acquisto. Così la trattativa che va avanti ormai da 12 mesi tra ali e bassi, sta arrivando alla conclusione positiva. L’ufficialità ... Leggi su italiasera

SkySport : ULTIM’ORA ROMA ? Cessione del club: vicinissima la firma preliminare con il gruppo Friedkin #SkySport… - DiMarzio : #Roma | La firma sul preliminare è ormai prossima: tutti i dettagli economici del passaggio da #Pallotta a #Friedkin - SkySport : Roma, cessione a un passo: Dan Friedkin e Pallotta vicini alle firme del preliminare - akille15 : Cessione Roma: arriva la svolta decisiva! Friedkin ad un passo. ORA! - _enz29 : RT @DiMarzio: #Roma | La firma sul preliminare è ormai prossima: tutti i dettagli economici del passaggio da #Pallotta a #Friedkin https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Cessione Roma

La Roma sta vivendo giorni molto caldi sul fronte societario, vista l’ormai imminente cessione di James Pallotta all’imprenditore statunitense Dan Friedkin; sotto il punto di vista sportivo, invece, i ...Giampaolo riparte dal Torino. L’ex tecnico del Milan, dopo la poco felice esperienza in rossonero, torna subito in sella e prende le redini della squadra granata. Cairo, dunque, ha deciso per un repen ...