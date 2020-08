Cessione Roma, dal Kuwait: Friedkin rilancia ed Al Baker si ritira. “Impossibile presentare l’offerta” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Cessione Roma – Importantissima novità delle ultime ore per quanto concerne il passaggio di proprietà in casa giallorossa. La corsa a due Friedkin-Al Baker sembra essersi delineata e vede il primo, da sempre in vantaggio, prossimo a finalizzare il grande affare. Il magnate texano avrebbe rilanciato di 30 milioni di euro sulla precedente offerta, dando 24 ore di tempo al suo avversario per “rispondere”. Ma, come informa la tv araba Al Jarida, la fumata è nera: “Impossibile presentare l’offerta vincolante richiesta“. A questo punto, la strada per Friedkin sembrerebbe spianata e potrebbero essere attese altre importanti novità nelle prossime ore. La Roma non è mai stata ... Leggi su calcioweb.eu

