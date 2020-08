Centro “E’ più bello insieme”: domani inaugurazione della nuova sede (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“La Comunità per disabili adulti “E’ più bello insieme” inaugura con un brindisi l’apertura della nuova sede in via San Giovanni di Dio, ex Asilo San Pio X, Giovedì 6 Agosto 2020 alle ore 19.00. Di seguito, la nota stampa inviata dalla comunità: “A distanza di un anno dalla chiusura, da parte del Comune di Benevento, del nostro Centro, un anno trascorso senza che avessimo una sede fissa, finalmente un “luogo” tutto nostro dove poter riprendere tutte le nostre attività. In questo anno faticoso, che però ci ha rinsaldato come Comunità, in molti ci sono stati vicini. Ringraziamo quindi il Cral delle Poste, l’Orto di casa Betania, il Benevento ... Leggi su anteprima24

