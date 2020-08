Centri estivi per bambini: il Comune di Bacoli cerca partner e assegna bonus per iscritti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Gli interessati potranno farne richiesta con apposita domanda entro entro le ore 23.59 del giorno 14 agosto 2020 all'indirizzo email PEC ufficioprotocollo@pec.Comune.Bacoli.na.it o in forma cartacea ... Leggi su napolitoday

L’Amministrazione comunale ha deciso di riaprire i termini dell’avviso pubblico destinato alle partecipazione dei minori ai centri estivi del comune di San Benedetto del Tronto, ampliando la fascia di ...

Inps, prorogate fino al 31 agosto le domande per il bonus baby-sitting

Le domande di bonus per servizi di baby-sitting, centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia potranno essere presentate fino al 31 agosto 2020. È quanto spiega Inps in una nota ricordando che l ...

