Centauro ferito in via Lugano

BELLINZONA - Un centauro è rimasto ferito in un incidente avvenuto attorno alle 12.15 in via Lugano, a Bellinzona. La moto si è scontrata con un'auto proveniente da via Caratti. L'uomo che si trovava ...

Un incidente della circolazione è avvenuto mercoledì attorno alle ore 12:15 in via Lugano a Bellinzona, all’altezza dell’intersezione con via Caratti. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue ...

