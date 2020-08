C’è aria di crisi tra Cecilia e Ignazio Moser? Distanza e silenzio social preoccupano i fans (Di mercoledì 5 agosto 2020) Che cosa sta succedendo tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? Dopo aver passato i mesi del lockdown insieme, innamorati più che mai, tra Trento e Milano, i due sembrano essersi allontanati. Li avevamo lasciati insieme fino a qualche settimana fa ma da giorni ormai, sono lontani. Ignazio in giro tra Milano e Trento mentre Cecilia passa molto tempo con la sua famiglia. Prima con Belen e il piccolo Santiago, al mare, poi con Jeremias e la sua nuova fidanzata e proprio nelle ultime ore, sembra trovarsi a pochi passi dalla tenuta del suo Ignazio ma di lui, nessuna traccia. Dai social della Rodriguez si può ben vedere che è in compagnia di sua madre, di suo fratello e della nuova fidanzata di Jeremias. Ma non è la Distanza ... Leggi su ultimenotizieflash

