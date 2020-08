CdS - Insigne, domani il test decisivo: staff lavorerà fino all'ultimo momento (Di mercoledì 5 agosto 2020) Restano diversi dubbi sulla possibilità di vedere Lorenzo Insigne in campo contro il Barcellona, anche se gli ultimi segnali che arrivano da Castel Volturno sembrano essere decisamente positivi. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : CdS - Insigne, domani il test decisivo: staff lavorerà fino all'ultimo momento - allgoalsnapoli : PRIMA PAGINA - CdS: 'Insigne in campo, recupero prodigioso: domani il test' #forzanapolisempre #BarcellonaNapoli… - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: PRIMA PAGINA - CdS 'Insigne in campo, domani il test' - zazoomblog : PRIMA PAGINA - CdS: Insigne in campo recupero prodigioso: domani il test - #PRIMA #PAGINA #Insigne #campo - tuttonapoli : PRIMA PAGINA - CdS 'Insigne in campo, domani il test' -