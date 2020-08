CdS - Di Lorenzo, si procede spediti verso il rinnovo: grande gratitudine da parte del giocatore (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tra i rinnovi trattati in questi giorni in casa Napoli, c'è anche quello di Giovanni Di Lorenzo. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : CdS Lorenzo CdS Campania - "LORENZO IN CAMPO". Il Barcellona il suo pensiero fisso! Il Napoli Online CdS - Di Lorenzo, si procede spediti verso il rinnovo: grande gratitudine da parte del giocatore

Tra i rinnovi trattati in questi giorni in casa Napoli, c'è anche quello di Giovanni Di Lorenzo. L'ex terzino dell'Empoli è stato tra i migliori nella prima parte di stagione, ed ha conquistato la pie ...

CDS - Insigne, domani lo staff medico valuterà sul campo le sue condizioni, test decisivo

Come riportato dal Corriere dello Sport a proposito del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, la lesione del tendine dell’adduttore lungo sinistro è minima e l’edema osseo si sta riassorbendo. Le pross ...

