Cazzola, siamo al delirio: «Gli immigrati sono l’unica speranza per l’Italia» (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’Italia è in piena emergenza immigrazione. Ogni giorno le nostre coste sono prese d’assalto. Gli immigrati sbarcano e poi fuggono dai centri d’accoglienza creando così un problema sanitario. Lampedusa è al collasso e così tanti altri centri. Ma c’è chi come Giuliano Cazzola la spara grossa. «Crisi demografica e futuro, l’unica speranza dell’Italia sono i migranti», è il titolo di un intervento a sua firma sul Riformista. Un articolo che non è sfuggito a Matteo Salvini che ha pubblicato un post su Facebook: «L’amico della Fornero è irrecuperabile… Ma stiamo scherzando». E cita i conti che fa Cazzola: «L’Italia ha una sola speranza: ... Leggi su secoloditalia

