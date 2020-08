Cavani, futuro da decidere: lui si allena duramente… (Di mercoledì 5 agosto 2020) futuro da decidere per Edinson Cavani. El Matador ha salutato il Psg e attende adesso una nuova avventura. L'uruguaiano si allena duramente per tenersi in forma ed essere pronto a dire sì alla chiamata giusta... Cavani, futuro da decidere: lui si allena duramente… ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Cavani, futuro da decidere: lui si allena duramente... - - ilnapolionline : D'Amico (agente FIFA): 'Osimhen? Presente e futuro come fu per Cavani' - - Spazio_Napoli : - UgoBaroni : RT @CalcioPillole: #calciomercato Non c'è il #Benfica nel futuro di Edinson #Cavani. Il club portoghese ha infatti smentito, attraverso u… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #calciomercato Non c'è il #Benfica nel futuro di Edinson #Cavani. Il club portoghese ha infatti smentito, attraverso u… -