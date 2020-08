Caterina Balivo senza trucco, il dettaglio sulla guancia che incuriosisce i fan (Di mercoledì 5 agosto 2020) Caterina Balivo ha caricato su Instagram una foto senza trucco. I fan sono rimasti senza parole, ma un utente le ha rivolto una domanda particolare. Caterina Balivo (fonte Instagram @CaterinaBalivo)La bella conduttrice si sta godendo le meritate vacanze insieme alla famiglia dopo un anno davvero molto difficile e particolare per lei. L’emergenza coronavirus l’ha talmente destabilizzata che l’ha condotta, si immagina, a decidere di lasciare una trasmissione che ha tanto amato e che in termini di ascolti andava alla grande, Vieni da me. L’annuncio è arrivato prima della fine della pausa estiva e al suo posto ci sarà un’altra conduttrice anche se per il momento non si conosce il ... Leggi su chenews

zazoomblog : Caterina Balivo pubblica un selfie senza trucco. Ma i fan le fanno notare un’imperfezione sulla pelle - #Caterina… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Pizzeria Caterina, stasera aperta' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Pizzeria Caterina, stasera aperta' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Pizzeria Caterina, stasera aperta' - napolimagazine : FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Pizzeria Caterina, stasera aperta' -