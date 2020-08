Caterina Balivo, l’avete mai vista senza trucco? Il particolare sulla guancia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Questo articolo Caterina Balivo, l’avete mai vista senza trucco? Il particolare sulla guancia . Caterina Balivo ha pubblicato una foto in cui si è mostrata senza trucco a tutti i suoi fan: un dettaglio sulla guancia non passa inosservato. Caterina Balivo ha avuto modo di pubblicare una bellissima foto in spiaggia mentre si sta godendo delle meritatissime vacanze dopo la fine di questa stagione televisiva che l’ha vista protagonista … Leggi su youmovies

zazoomblog : Caterina Balivo pubblica un selfie senza trucco. Ma i fan le fanno notare un’imperfezione sulla pelle - #Caterina… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Pizzeria Caterina, stasera aperta' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Pizzeria Caterina, stasera aperta' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Pizzeria Caterina, stasera aperta' - napolimagazine : FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Pizzeria Caterina, stasera aperta' -