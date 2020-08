Catania, Tacopina: “Amo Venezia ma sono deluso. Gli etnei mi chiedono di restare. Torre del Grifo? Come il Real Madrid…” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il mio ruolo a Venezia per adesso è finito. E ho un forte interesse per il CataniaJoe Tacopina non ha dubbi in merito al suo futuro. Dopo essere stato a capo degli arancioneroverdi per cinque anni, l'imprenditore italo-americano ha volto lo sguardo in Sicilia. L'obiettivo, adesso, è quello di salvare gli etnei dal fallimento e riportarli in alto. In un'intervista rilasciata ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, l'ormai ex patron del Venezia si è raccontato: dall'esperienza in laguna ad una nuova aventura."Amo questa città (Venezia, ndr.) e la sua gente. Ma allo stesso tempo - ammette Tacopina - sono rimasto deluso dai tifosi. Ho promesso loro che presto sarebbero tornati fieri della ... Leggi su mediagol

