Catania, il comunicato del club: depositata domanda di ammissione al campionato di C (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Calcio Catania rende noto di aver depositato presso gli uffici della Lega Italiana Calcio Professionistico la domanda di ammissione al campionato Serie C 2020/21. Ottemperando a tutte le disposizioni previste dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio per il rilascio della Licenza Nazionale, afferenti criteri legali, economico-finanziari, infrastrutturali, sportivi ed organizzativi, il nostro club ha tagliato un traguardo impronosticabile per una società sulla quale, a pochi giorni dalla scadenza dei termini per evitare di perdere il titolo sportivo, pendevano un’istanza di fallimento e quella procedura concordataria che, come noto, in generale presuppone e certifica una grave crisi economica.Alla luce di un simile punto di partenza, il completamento dell’iter per l’iscrizione, ... Leggi su itasportpress

Cinque Agosto 2020, termine ultimo per presentare la domanda d'iscrizione al campionato di Serie C edizione 2020/21: il Calcio Catania 1946 c'è! Il sodalizio di Via Magenta, attraverso un comunicato s ...

