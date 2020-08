Cast e personaggi di The Head, su Prime Video la nuova serie carica di suspense con Alvaro Morte (Di mercoledì 5 agosto 2020) La nuova grande scommessa estiva dello streaming di Amazon arriva oggi, mercoledì 5 agosto. The Head, già su Prime Video con i suoi sei episodi, è una co-produzione firmata The Mediapro Studio, Hulu Japan e HBO Asia, creata e sceneggiata da Alex e David Pastor insieme a Isaac Sastre e diretta da Jorge Dorado. Racconta una storia carica di suspense, che – come anticipiamo nella nostra recensione in anteprima e senza spoiler – di un'ambientazione remota e un piano destinato a fallire fa i principali motori della narrazione. Gli eventi si svolgono infatti all'interno della Polaris VI, una stazione internazionale in Antartide, e vedono coinvolta una squadra di uomini e donne di diversa nazionalità. Diviso in gruppi, il team si alterna alla guida ... Leggi su optimagazine

Il cast è infatti un elemento di primaria importanza ... che cerca di far leva sull'aspetto psicologico dei personaggi. Una cosa è certa: quello di The Head è un vero e proprio mistero di ...

