Cartelle esattoriali bloccate, proroga cig e stop ai licenziamenti: Le novità del dl agosto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Schema DL Scostamento-agosto 4.8.2020 ore 23.13 05131142.pdfC?è la mini-proroga dei licenziamenti in scadenza altrimenti tra meno di due settimane. Ma c?è anche i fondo per... Leggi su ilmessaggero

Nel lungo elenco di misure anche le norme per il sostegno alla domanda e l'ipotesi di un nuovo contributo a fondo perduto per le attività economiche nei centri storici Condividi 05 agosto 2020 Da ques ...Stop alla seconda rata dell’Imu per le strutture ricettive, dagli alberghi ai campeggi e b&b, gli stabilimenti balneari (ma anche su laghi e fiumi). Lo prevede la bozza del decreto agosto che estende ...