Cartelle e pignoramenti bloccati fino al 15 ottobre (Di mercoledì 5 agosto 2020) Decreto agosto: il pacchetto fiscaleRinvio delle tasse per tutti?Sospensioni Cartelle e pignoramentiDecreto agosto: il pacchetto fiscaleTorna su La bozza del decreto agosto in circolazione è tutta incentrata, al momento, sulle misure in materia di lavoro, anche se si parla di un testo che sarà composto da 91 articoli che sarà varato probabilmente entro la fine di questa settimana, forse già domani dal Cdm. Tra le altre novità del decreto, tuttavia, c'è il capitolo tasse. Il pacchetto fiscale, infatti, dovrebbe bloccare fino al 15 ottobre l'invio delle Cartelle esattoriali da parte dell'Agenzia delle Entrate, prorogando quindi di sei settimane la partenza prevista per il 1° settembre 2020. L'idea è di spalmare i vari adempimenti fiscali tra la ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Cartelle e pignoramenti bloccati fino al 15 ottobre: Decreto agosto: il pacchetto… - morbinatilongo : Nuovo stop a cartelle e pignoramenti. Resta il rammarico di quanti in attesa di novità hanno saldato il dovuto. Ma… - KentAllard23 : @chiossimanuela2 informazione corretta, spostata di qualche mese... avverrà a novembre/dicembre (salvo proroga de… - Aliautonomie : Prevista anche la proroga per altri due mesi dello stop a cartelle, ipoteche, pignoramenti e attività di riscossion… -