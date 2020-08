Carolina Marconi ex concorrente del GF oggi 42enne (FOTO) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ex concorrente del Grande Fratello Carolina Marconi oggi ha 42 anni e resta una donna bellissima Ne è passato di tempo per Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello! La bella Carolina da molto tempo non la si vede in tv, ma è sempre in splendida forma. Anche se il tempo passa, lei si difende bene e i suoi 42 anni non li dimostra affatto. Il suo fisico scolpito e tonico, la sua pelle vellutata e liscia la dicono tutta sulla sua bellezza! A distanza di tanti anni la si rivede e con grande piacere, ma non per lavorare in tv. Da molto tempo non ne fa parte e adesso ha deciso proprio di starne lontana. Dopo aver vissuto quella bellissima esperienza all’interno del Grande Fratello è stata ospite in alcuni ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Carolina Marconi che fine ha fatto? Ha avuto anche una storia con Berlusconi - #Carolina #Marconi #fatto? #avuto - unaparolina : Ricordate Carolina Marconi del #gf 2004? Eccola oggi #GFVIP - WanheDuran92 : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 4 (2004): i discorsi erotici di Serena Garitta, Katia Pedrotti e Carolina Marconi (I PARTE) https://t.co… - Valenteena_ : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 4 (2004): i discorsi erotici di Serena Garitta, Katia Pedrotti e Carolina Marconi (II PARTE) https://t.c… - zazoomblog : Carolina Marconi senza veli in vasca: la venezuelana conquista i fan - #Carolina #Marconi #senza #vasca: -