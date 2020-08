Cardile: 'Silverstone bis? Ferrari competitiva' (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si torna in pista, sempre Silverstone. Nel secondo bis di stagione, dopo quello già concesso a Zeltweg. E si tratta dell'avvicinamento al Gran Premio del 70° anniversario. Gara dal nome bizzarro, ... Leggi su gazzetta

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Ancora Silverstone, con la speranza che lo scorso weekend possa essere utile per fare meglio. Per la seconda volta in questa anomala stagione 2020 il Mondiale d ...

Cardile: “Nel bis di Silverstone la Ferrari competitiva con tutti e due i piloti...”

A Charles piace Silverstone Pur nell’asetticità delle dichiarazioni ... focalizzata sui dettagli per cercare di trovare la giusta sintonia con la SF1000”. Cardile: “Competitivi con due piloti” Nella ...

