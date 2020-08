Capitale italiana della cultura 2022: le 28 città candidate (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo ha pubblicato la lista delle 28 città, fra capoluoghi e piccoli borghi, candidate a Capitale italiana della cultura 2022. A novembre verrà nominato il vincitore, mentre per il 2023 il Ministero ha scelto, in segno di solidarietà per quanto successo durante l’epidemia da Coronavirus, le città di Bergamo e Brescia. Il premio Il titolo di Capitale italiana della cultura è stato istituito nel 2015. Ha la durata di un anno e la città vincitrice riceve in premio un milione di euro da investire nella realizzazione del progetto. Il primo anno la qualifica è stata assegnata alle ... Leggi su notizieora

