Capelli sani anche d’estate? Ecco alcuni consigli facili e veloci (Di mercoledì 5 agosto 2020) I Capelli hanno un ruolo importante sia per gli uomini che per le donne, ma d’estate sembra impossibile mantenerli sani: Ecco alcuni consigli facili e veloci Capelli biondi, Fonte foto: PixabayIl forte caldo dell’estate, il sale dell’acqua di mare e gli altri agenti atmosferici possono provocare alcuni problemi ai nostri Capelli, ma è possibile rimediare e renderli lucenti? Ecco alcuni consigli semplici e molto veloci. Tra i principali consigli vi è quello di proteggere la nostra chioma ed evitare che i raggi del sole, quindi tra le prime cose da fare prima di andare a mare vi è ... Leggi su chenews

goldrake1967 : RT @987mies: Entro in un ufficio della Provincia di Brindisi. Ci accoglie una statuaria geometra con i capelli di quattro colori diversi.… - 1000_best : RT @987mies: Entro in un ufficio della Provincia di Brindisi. Ci accoglie una statuaria geometra con i capelli di quattro colori diversi.… - Sparecchiavoooo : RT @987mies: Entro in un ufficio della Provincia di Brindisi. Ci accoglie una statuaria geometra con i capelli di quattro colori diversi.… - phantcsia : i capelli di taeyong sembrano così sani :( ne sono felice mwah + lui ?????? my baby raga lo amo mi manca torna a casa - IMoresi : RT @987mies: Entro in un ufficio della Provincia di Brindisi. Ci accoglie una statuaria geometra con i capelli di quattro colori diversi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Capelli sani Capelli sani anche d'estate? Ecco alcuni consigli facili e... CheNews.it Sapone allo zolfo: impieghi e proprietà contro la pelle grassa

Il sapone allo zolfo è un ottimo rimedio naturale contro la pelle grassa. Spesso viene consigliato a chi soffre di brufoli, acne e punti neri perché aiuta a contrastare la sovrapproduzione di sebo. Si ...

Rinforzare i capelli in estate: consigli e rimedi

Rinforzare i capelli soprattutto in estate, quando questi diventano più fragili e delicati a causa dello stile di vita che si segue in una delle stagioni più belle dell’anno, è necessario affinché evi ...

Il sapone allo zolfo è un ottimo rimedio naturale contro la pelle grassa. Spesso viene consigliato a chi soffre di brufoli, acne e punti neri perché aiuta a contrastare la sovrapproduzione di sebo. Si ...Rinforzare i capelli soprattutto in estate, quando questi diventano più fragili e delicati a causa dello stile di vita che si segue in una delle stagioni più belle dell’anno, è necessario affinché evi ...