Campania by Night arriva in Irpinia per il Wine Jazz Fest (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Appuntamento in Irpinia con Campania By Night per il Wine Jazz Fest promosso da MAVV Wine Art Museum e Scabec. Alla Torre Angioina del borgo di Summonte (AV) domani giovedì 6 agosto alle ore 21 in programma il concerto di Sasà Mendoza Quartet con i giovani artisti Leandro Zurzolo Group, Maura De Santis, Francesca Fariello, Ramona Miccio, Consiglia Morone, Roberta Nasti e Rama. Venerdì 7 agosto alle ore 21 live di Tony Esposito che riporta sul palco il suo primo disco “Rosso Napoletano” del 1975. Il “re delle percussioni” intreccia sonorità ... Leggi su anteprima24

bassairpinia : Campania by Night, arriva in Irpinia per il Wine Jazz Fest. A Summonte concerti di Tony Esposito e Sasà Mendoza Qu… - GisellaPagano : Capri by night, controlli anti Covid e mascherine dai Cc - Campania - - CinqueColonne : Si rinnova l'appuntamento con Campania by night, la rassegna ormai consolidata di eventi culturali e di spettacoli… - TOSADORIDANIELA : RT @Napoliflash24: Campania by Night presenta Bermudas, spettacolo di danza al Castello Aragonese di Baia - - Napoliflash24 : Campania by Night presenta Bermudas, spettacolo di danza al Castello Aragonese di Baia - -