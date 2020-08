Camici dalla ditta di lady Fontana. La verità nelle chat di Dini. Al setaccio il telefono del cognato del governatore. Caccia agli sms sulla vendita dei capi mai consegnati (Di mercoledì 5 agosto 2020) La chiave per arrivare alla verità sulla caso della fornitura di Camici dalla Dama spa ad Aria è contenuta nel cellulare di Andrea Dini. Ne sono convinti i pubblici ministero di Milano, coordinati dal procuratore Francesco Greco, che hanno chiesto e ottenuto di effettuare la copia forense dello smartphone del titolare dell’azienda, nonché cognato del governatore Attilio Fontana, sequestrato durante le perquisizioni dei giorni scorsi quando, tra le altre cose, sono stati rinvenuti i 25mila Camici rimasti nel magazzino di Dama a seguito della conversione del contratto da fornitura a donazione. All’interno del telefonino i magistrati sono certi di trovare, come si legge nel decreto di perquisizione, le “interlocuzioni ... Leggi su lanotiziagiornale

