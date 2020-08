Camerota, tredici furbetti incastrati dalle foto trappola (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSono 13 in tutto, tra cittadini e turisti, le persone beccate finora dalle foto-trappole comunali acquistate con l’indennità del sindaco e di alcuni amministratori e piazzate in diversi angoli dei paesi per acciuffare i ‘furbetti’ della spazzatura e i deturpatori dell’ambiente. Le immagini, diurne e notturne, hanno consegnato al comando locale dei vigili urbani, un quadro chiaro della situazione. Conferimenti fuori orario, immondizia in sacchi neri e mancato rispetto del calendario di raccolta differenziata: questi gli illeciti che si ripetono maggiormente. Ma non solo. Oggi il Comune di Camerota ha deciso di mostrare le immagini della foto-trappola piazzata in via Leon di Caprera all’incrocio con via Nicola ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Camerota tredici Camerota, 13 "furbetti della spazzatura" beccati dalle foto-trappole Info Cilento