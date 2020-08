Call of Duty: Modern Warfare e Warzone accolgono la Stagione 5 tra grandi aggiornamenti e tante novità (Di mercoledì 5 agosto 2020) Mentre a Verdansk si intensifica il caos e l'Armistizio sta per raggiungere il suo punto di rottura, entra in campo una nuova forza. La Shadow Company fa il suo ingresso esplosivo e memorabile nel mondo di Call of Duty: Modern Warfare, arrivando con stile per affermarsi e rafforzare l'Alleanza, nonostante il fireteam della compagnia stia apparentemente giocando in autonomia secondo le proprie regole.Benvenuto nella Stagione 5 di Call of Duty: Modern Warfare. Il trailer e i dettagli nel comunicato ufficiale.Gli studi di Infinity Ward ridefiniscono con questo aggiornamento la mappa di Warzone che sarà allargata grazie all'apertura delle porte dello Stadio, così come gli interni della ... Leggi su eurogamer

