Call of Duty: Black Ops Cold War, Activision si prepara a rivelare il nuovo gioco all'interno di Warzone (Di mercoledì 5 agosto 2020) Activision ha annunciato che Call of Duty: Warzone ha ora oltre 75 milioni di giocatori - e ha ha fatto capire di avere l'intenzione di rivelare il titolo di quest'anno nel suo battle royale.Durante la notte, in coincidenza con i suoi risultati finanziari, Activision ha confermato che Treyarch e Raven Software stanno co-sviluppando il prossimo gioco premium Call of Duty, che secondo Eurogamer si chiamerà Black Ops Cold War.Mentre i rumor su Black Ops si fanno sempre più insistenti, ieri sera i dirigenti di Activision hanno dato la più chiara indicazione che un grande reveal è dietro l'angolo.Leggi altro... Leggi su eurogamer

