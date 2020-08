Calciomercato Palermo, il rebus Mattia Felici: la volontà del Lecce, il futuro di Liverani, il fattore Corvino. Il club rosa… (Di mercoledì 5 agosto 2020) Talento, gioventù, entusiasmo. La linfa vitale irrorata dalla linea verde ha messo le ali al Palermo capace di dominare il campionato di Serie D.La compagine rosanero ha fatto la voce grossa nel proprio girone di pertinenza, grazie all'apporto di qualità ed esperienza garantito dai leader navigati del gruppo, ma anche al contributo decisivo dei numerosi talenti di prospettiva in organico. Ragion per cui, in vista della prossima stagione che vedrà il club rosanero chiamato a recitare un ruolo da protagonista anche in Serie C, il binomio dirigenziale composto da Sagramola e Castagnini si è già messo all'opera per riportare nel capoluogo siciliano i gioielli che hanno brillato in seno alla formazione guidata da Pergolizzi nello scorso torneo.Obiettivo già centrato per quanto concerne il profilo di Andrea Silipo, ... Leggi su mediagol

Mediagol : Calciomercato #Palermo, il rebus Mattia Felici: la volontà del #Lecce, il futuro di Liverani, il fattore Corvino. I… - WiAnselmo : Calciomercato #Palermo, il rebus Mattia Felici: la volontà del #Lecce, il futuro di Liverani, il fattore Corvino. I… - Mediagol : Calciomercato #Palermo, il rebus Mattia Felici: la volontà del #Lecce, il futuro di Liverani, il fattore Corvino. I… - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, #Ambro declina l’invito: niente provino, valuterà altre offerte - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, Ambro declina l'invito: niente provino, valuterà altre offerte -