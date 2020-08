Calciomercato Palermo, Ambro declina l’invito: niente provino, valuterà altre offerte (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo Ficarrotta, anche Ambro dice di noApre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che rivela come il Palermo dovrà fare a meno, nel corso della prossima stagione, di Danilo Ambro. Il giovane centrocampista, nell'annata in Serie D, ha collezionato 17 presenze ed una rete. Le sue prestazioni, tuttavia, non hanno convinto del tutto il duo Castagnini-Sagramola. Il classe '99, infatti, è stato inserito nella lista d'attesa. La dirigenza ha proposto a lui, come a Luca Ficarrotta e Bubacarr Marong, di recarsi in ritiro a Petralia Sottana per un provino. Una richiesta che fa trasparire poche garanzie e che non ha convinto i due palermitani.Dopo avere tentennato per qualche settimana, dunque, anche Danilo Ambro ha declinato l'invito. Il ritiro infatti avrà ... Leggi su mediagol

