Calciomercato Milan, passi avanti nella trattativa per Serge Aurier: i rossoneri incassano il sì del giocatore (Di mercoledì 5 agosto 2020) passi avanti per il Milan nella trattativa per Serge Aurier, profilo individuato dai rossoneri per rinforzare l’out di destra del reparto difensivo. Foto Getty / Michael ReganIl giocatore ivoriano di proprietà del Tottenham piace eccome a Maldini e Massara, al punto da intavolare un’operazione importante caratterizzata già dal sì del giocatore al trasferimento. Il classe ’92, che in questa stagione ha collezionato 42 presenze e 2 gol, ha espresso la propria disponibilità a vestirsi di rossonero, dando dunque un grande impulso alla trattativa. Gli Spurs chiedono però 20 milioni, una cifra che il Milan vorrebbe abbassare a 15, per ... Leggi su sportfair

DiMarzio : #Milan-#Aurier: c'è il sì del giocatore: le ultime - Gazzetta_it : Tutto gira attorno a #Ibrahimovic: per convincerlo anche mezzo milione di premio #ucl #milan #calciomercato… - SkySport : Aurier-Milan, nuovi importanti aggiornamenti - MilanWorldForum : Milan: via un difensore. Le news -) - CalcioWeb : #Calciomercato #Milan, c’è il sì di #Aurier: si lavora con il #Tottenham sulle cifre - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato – Jovic tra Milan e Monaco: pronta l’offerta dei rossoneri Pianeta Milan Siviglia-Roma dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Gli spagnoli hanno giocato soltanto in un'occasione contro una squadra italiana in campo neutro: nel 2007, quando il Milan vinse 3-1 nella Supercoppa Europea. Il Siviglia dal 2000 in poi ha vinto 5 ...

Vitiello: "Juventus su Zaniolo, il Milan vuole Milenkovic. Tre colpi per l'Inter"

"Si è appena concluso un campionato che –secondo me- è stato il più insignificante ed anomalo torneo nazionale della storia del calcio italiano. Vi sono stati, di fatto, due tornei: uno disputato ...

Gli spagnoli hanno giocato soltanto in un'occasione contro una squadra italiana in campo neutro: nel 2007, quando il Milan vinse 3-1 nella Supercoppa Europea. Il Siviglia dal 2000 in poi ha vinto 5 ..."Si è appena concluso un campionato che –secondo me- è stato il più insignificante ed anomalo torneo nazionale della storia del calcio italiano. Vi sono stati, di fatto, due tornei: uno disputato ...