Calciomercato | le notizie di oggi – Il nuovo 11 del Cagliari | i possibili sostituti di Sarri | cessione Roma

Il Cagliari ha da poco concluso una stagione altalenante. La prima parte è stata molto importante con la squadra di Maran che viaggiava con un passo da Champions League, poi un netto calo che ha portato al ribaltone in panchina con l'arrivo di Walter Zenga. La pandemia ha rallentato il percorso dell'Uomo Ragno, poi si è giocato ogni tre giorni ed ovviamente il tecnico non ha avuto il tempo di conoscere la squadra. La dirigenza ha deciso per un nuovo cambio di allenatore, al suo posto è stato scelto Eusebio Di Francesco. Nonostante la deludente esperienza sulla panchina della Sampdoria, l'ex Roma non ha bisogno di presentazioni, è un allenatore di primissimo livello.

Antonio Conte, che ne dice? Dopi i sussurri e le grida della vigilia, il tecnico torna a parlare di calcio giocato dopo la vittoria sul Getafe che vale la qualificazione ai quarti di Europa League. So ...

3-2 al Cittadella, Frosinone in semifinale Playoff

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Con un gol di Ciano all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare il Frosinone ha battuto il Cittadella 3-2 nel turno preliminare dei Playoff del campionato di calcio di Se ...

