Calciomercato Juventus, Dybala e il rinnovo: l’attaccante argentino ha deciso il proprio futuro, i dettagli (Di mercoledì 5 agosto 2020) Paulo Dybala e la Juventus, una storia che potrebbe continuare.L'attaccante argentino, premiato recentemente come miglior giocatore della Serie A nella stagione 2019/2020, potrebbe far sognare ancora i tifosi bianconeri. Dopo il termine della stagione regolamentare del massimo campionato italiano, interrotta a causa della pandemia mondiale da Covid 19 e ripresa soltanto nel mese di giugno, è giunto il momento di approfondire le varie trattative che riguardano i calciatori dei club italiani. proprio il rinnovo di contratto della Joya con il club di Andrea Agnelli è una delle situazioni più rilevanti in vista della sessione di Calciomercato estiva, in partenza il primo settembre.La Vecchia Signora vorrebbe continuare a puntare sull'ex Palermo che ha ... Leggi su mediagol

