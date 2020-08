Calciomercato Atalanta – Boga primo vero obiettivo (Di mercoledì 5 agosto 2020) In attesa dell’attesissima partita di Champions League contro il PSG la Dea stringe per mettere in cascina il primo vero colpo di mercato: il centrocampista esterno classe 1997 Boga. Nella corsa a Jeremie Boga, di proprietà del Sassuolo, c’è anche il Napoli di mister Gattuso. La richiesta degli emiliani è di 25 milioni di euro ed il club nerazzurro è pronto ad investire i soldi della Champions per provare a migliore quello fatto fino ad ora. Intanto Jeremie Boga accetterebbe molto volentieri il trasferimento all’Atalanta, dove avrebbe la possibilità di fare laChampions e di crescere con un maestro come Gasperini. Nello scacchiere di mister Gasperini Boga potrebbe essere schierato sia in posizione di ... Leggi su giornal

RConte90 : RT @NicoSchira: Non solo il #Napoli in forte pressing per Jeremie #Boga: ci prova anche l’#Atalanta. Il club di Percassi può giocarsi le ca… - LuigiBevilacq17 : RT @NicoSchira: Non solo il #Napoli in forte pressing per Jeremie #Boga: ci prova anche l’#Atalanta. Il club di Percassi può giocarsi le ca… - oscarvalle1984 : RT @NicoSchira: Non solo il #Napoli in forte pressing per Jeremie #Boga: ci prova anche l’#Atalanta. Il club di Percassi può giocarsi le ca… - titty_napoli : RT @NicoSchira: Non solo il #Napoli in forte pressing per Jeremie #Boga: ci prova anche l’#Atalanta. Il club di Percassi può giocarsi le ca… - andreatakeapill : RT @NicoSchira: Non solo il #Napoli in forte pressing per Jeremie #Boga: ci prova anche l’#Atalanta. Il club di Percassi può giocarsi le ca… -