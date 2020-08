Caduta nel finale della Milano-Torino: Lampaert sbatte contro lo spartitraffico, che botta per Pacioni [VIDEO] (Di mercoledì 5 agosto 2020) Brutta Caduta nei chilometri finali della Milano-Torino. A circa 6 km dal traguardo della prestigiosa corsa italiana, Yves Lampaert non è riuscito ad evitare l’impatto con lo spartitraffico, per altro ampiamente segnalato, finendo di rimbalzo in mezzo al gruppo. Il ciclista è riuscito ad alzarsi in tempo, ma la sua bici ha fatto da ostacolo a diversi ciclisti fini a terra, fra i quali Luca Pacioni che è stato sbalzato via finendo dolorosamente sull’asfalto. Ouch! There’s been a crash with just under 8km to go 💥 🇮🇹 Watch Milano-Torino LIVE 📺 Eurosport 1 🖥 Eurosport Player: pic.twitter.com/06YWwooaaP — Eurosport UK (@Eurosport UK) ... Leggi su sportfair

