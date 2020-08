Bundesliga, si punta a riaprire con cautela gli stadi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il direttore generale della DFL ha parlato della possibilità di riaprire gli stadi in Bundesliga per la prossima stagione «La priorità in Germania, al momento, non è il riempimento degli stadi, ma la salute pubblica. La decisione sulla tempistica del ritorno dei tifosi negli stadi e sul numero consentito non è una decisione della DFL. Non ci aspettiamo né chiediamo nulla, ci stiamo solo preparando». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

ReylopezReinier : RT @Teo__Visma: #Rashica al Vitesse giocava come esterno di destra, è diventato un giocatore importante in Bundesliga facendo l'esterno di… - EternoRN93 : RT @Teo__Visma: #Rashica al Vitesse giocava come esterno di destra, è diventato un giocatore importante in Bundesliga facendo l'esterno di… - lucagran : RT @Teo__Visma: #Rashica al Vitesse giocava come esterno di destra, è diventato un giocatore importante in Bundesliga facendo l'esterno di… - 2003_manchester : RT @Teo__Visma: #Rashica al Vitesse giocava come esterno di destra, è diventato un giocatore importante in Bundesliga facendo l'esterno di… - Teo__Visma : #Rashica al Vitesse giocava come esterno di destra, è diventato un giocatore importante in Bundesliga facendo l'est… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga punta FOCUS TMW - Bundesliga, tutti i trasferimenti. Bayern dominante, Lipsia punta su Hwang TUTTO mercato WEB Bundesliga, si punta a riaprire con cautela gli stadi

«La priorità in Germania, al momento, non è il riempimento degli stadi, ma la salute pubblica. La decisione sulla tempistica del ritorno dei tifosi negli stadi e sul numero consentito non è una decisi ...

Il Cosenza? E’ la migliore squadra d’Europa post lockdown

Tra i top campionati europei quale squadra ha avuto la miglior prestazione nel post lockdown? Il Real Madrid che ha scavalcato il Barcellona e vinto la Liga? Il Liverpool che finalmente ha conquistato ...

«La priorità in Germania, al momento, non è il riempimento degli stadi, ma la salute pubblica. La decisione sulla tempistica del ritorno dei tifosi negli stadi e sul numero consentito non è una decisi ...Tra i top campionati europei quale squadra ha avuto la miglior prestazione nel post lockdown? Il Real Madrid che ha scavalcato il Barcellona e vinto la Liga? Il Liverpool che finalmente ha conquistato ...