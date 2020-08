Buffon e ‘l’abbraccio’ a Casillas: “La ricerca della perfezione ci ha reso chi siamo. Grazie Iker” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Da una parte Iker Casillas, dall'altra Gianluigi Buffon. Forse i due portieri più forti dell'ultimo decennio e non solo. Nelle scorse ore, l'ex Real Madrid e Porto ha annunciato l'addio al calcio e ha ricevuto tantissimi messaggi di omaggio. L'italiano non è stato da meno con un bel post social pubblicato su Instagram.Buffon: "Grazie Iker. Senza di te non sarebbe stata la stessa cosa""La gente dice che la concorrenza ci rende migliori degli altri, ma più esigenti ai propri occhi", ha esordito Buffon nel suo messaggio. "Forse questa futile ricerca della perfezione ci ha reso ciò che siamo. Grazie Iker. Senza di te, tutto ciò sarebbe meno importante". Sono state queste ... Leggi su itasportpress

