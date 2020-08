Brindisi, accusa di tentato omicidio per la donna che ha gettato l’acido sul marito (Di mercoledì 5 agosto 2020) Deve rispondere di tentato omicidio aggravato la donna di 53 anni che lunedì pomeriggio a Brindisi ha gettato dell’acido muriatico addosso al marito 52enne. In un primo momento l’ipotesi di reato per lei era lesioni gravissime ma nelle scorse ore il pm Francesco Carluccio ha formalizzato la nuova accusa. L’uomo, intanto, è ancora in condizioni gravissime. La donna accusata di tentato omicidio L’aggressione da parte della donna è avvenuta per strada a Brindisi, poco dopo le 19, forse nel corso di una lite. La modifica del capo di imputazione - da lesioni gravissime a tentato omicidio ... Leggi su tg24.sky

