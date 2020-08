Box breathing: sai respirare bene? Come imparare a farlo (dopo il Covid) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Se c’è qualcosa di buono che il Covid potrebbe averci insegnato è di dare importanza al nostro respiro. Eppure avremmo dovuto accorgercene anche prima. James Nestor autore di “Breath: The New Science of a Lost Art” dice al New York Times che “non possiamo essere davvero sani se non respiriamo correttamente”. Di contro afferma anche che il modo in cui lo facciamo influenza peso, prestazioni atletiche, allergie, asma, umore e stress.In Italia, Mike Maric tocca gli stessi tasti: “Una buona consapevolezza del proprio modo di respirare - dice - e dei meccanismi per regolare e controllare la respirazione è fondamentale per garantire all’organismo il necessari rilassamento e il ripristino di una condizione di equilibrio e di armonia”. Maric è interprete e guida della respirazione ... Leggi su huffingtonpost

Cos’è la respirazione quadrangolare La miglior tipologia di respirazione riconosciuta per ridurre lo stato di stress e la frequenza cardiaca e aumentare il livello di concentrazione è la box breathing ...

